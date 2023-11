Wintersporters nu al op skivakantie door vroege sneeuwval

Door de vroege sneeuwval en lage sneeuwgrens in de Alpen gaan veel wintersporters nu al op skivakantie, een stuk eerder dan normaal. Volgens Sunweb, de grootste wintersportaanbieder, lag het aantal bezoekers van Franse skigebieden afgelopen week 12 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook TUI merkt flink meer vraag.

Bij Sunweb steeg het aantal boekingen met 10 procent. “We zien met name een toename in Frankrijk, waar ook de meeste sneeuw is gevallen. Daarnaast zien we, niet alleen in de hoger gelegen gebieden, maar ook in de lager gelegen gebieden in Frankrijk meer boekingen.” Die lagere gebieden werden volgens de reisaanbieder afgelopen week 30 procent vaker geboekt.

TUI spreekt van 60 procent meer boekingen ten opzichte van de voorgaande weken. “De eerste sneeuw die gevallen is, heeft een aantrekkingskracht op de wintersporters”, legt een zegsvrouw van TUI uit. “Voor een verblijf met de kerst was er al veel animo en we zien nu ook de vraag snel toenemen voor de omringende weken.”