WSJ: topman cryptobeurs Binance wil schuld bekennen en aftreden

Binance-topman Changpeng Zhao, tevens medeoprichter van de cryptobeurs, is van plan zijn functie neer te leggen en schuld te bekennen. Volgens The Wall Street Journal heeft hij daarvoor een deal uitgewerkt met onder meer het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zhao wordt ervan verdacht antiwitwasregels te hebben overtreden.

Zhao moet zich dinsdag voor de federale rechtbank in Seattle verantwoorden. Met de schikking kan Binance blijven draaien, stelt de Amerikaanse krant. Het bedrijf zou ermee hebben ingestemd om schuld te bekennen in een strafrechtelijke aanklacht en een boete van 4,3 miljard dollar (omgerekend 3,9 miljard euro) te betalen.

Binance is al een tijd onderwerp van onderzoeken door toezichthouders omdat het bedrijf zich helemaal niet aan de regels voor beleggingen zou houden, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Binance mag zijn diensten ook al niet langer aanbieden in Nederland. Naar verluidt zijn er ook al veel banen bij het bedrijf geschrapt.

De rechtszaken maakten het voor Binance bovendien moeilijk om zaken te blijven doen. Zo verbraken banken in de Verenigde Staten hun banden met Binance.US, waardoor klanten van het handelsplatform cryptomunten zoals de bitcoin er niet meer konden inwisselen voor dollars.