X klaagt Media Matters aan na vertrek adverteerders

Berichtendienst X heeft maandag de Amerikaanse onderzoeksgroep Media Matters aangeklaagd om “een kwaadwillige aanval op het bedrijf”. Elon Musk, de eigenaar van X, had de rechtszaak dit weekend al aangekondigd nadat grote merken als Apple en The Walt Disney Company zeiden te stoppen met advertenties op X. Zij besloten daartoe na een onthulling van Media Matters over antisemitisme op X.

De onderzoeksgroep deelde vorige week screenshots van advertenties op X die te zien waren onder berichten waarin ideeën van Adolf Hitler en het Derde Rijk werden opgehemeld. Reclame van Apple, Oracle en IBM was volgens Media Matters te zien naast de haatzaaiende en antisemitische berichten op het platform.

In de aanklacht tegen Media Matters stelt X dat het om bewerkte beelden ging die geen reële weergave waren van wat gebruikers op het platform te zien kregen. “Media Matters ontwierp zowel de beelden als de mediastrategie om adverteerders van het platform weg te drijven en X te vernielen”, schrijft het bedrijf.

De justitieminister van Texas, Ken Paxton, buigt zich over de zaak en gaat onderzoeken of Media Matters “mogelijk frauduleus” te werk is gegaan, meldde hij maandag op X.

Musk zei dit weekend dat Media Matters als doel heeft “de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen en adverteerders te misleiden”. De organisatie, die strijdt tegen desinformatie, sprak in een reactie daarop van “een ongegronde rechtszaak”. “Als Musk ons aanklaagt, winnen we”, verklaarde de organisatie.