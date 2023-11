Bloomberg: vergadering OPEC+ uitgesteld om onenigheid productie

De vergadering van oliekartel OPEC+ die komende zondag zou plaatsvinden is uitgesteld omdat er onenigheid is over de productieverlagingen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van functionarissen bij de OPEC+. Saudi-Arabië zou ontevreden zijn over gesprekken met andere leden over hun productie.

De vergadering op het hoofdkantoor in Wenen wordt nu uitgesteld tot volgende week donderdag, aldus de OPEC+ die verder geen verklaring voor het uitstel gaf.

Saudi-Arabië is bezig de eigen productie vrijwillig te verlagen met 1 miljoen vaten per dag en zou denken aan een verdere verlaging om de prijzen te stutten. Riyad zou willen dat ook andere leden van de OPEC+ meer doen, maar die gesprekken zouden moeizaam verlopen. Saudi-Arabië zou zelfs overwegen om die productieverlaging terug te draaien als andere leden van de organisatie niet mee willen doen aan een verdere inperking.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gedaald. Sinds september gaat het om een daling met circa 18 procent, vooral door zorgen over een zwakkere vraag. Woensdag gingen de prijzen verder omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) noteerde in de middag 4,6 procent in de min op 74,23 dollar. Brentolie werd ook meer dan 4 procent goedkoper, op minder dan 79 dollar per vat.

Kort na de aanval van Hamas op Israël gingen de prijzen nog even flink omhoog door angst op de markt voor escalatie van de oorlog en verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten. Maar die zorgen zijn naar de achtergrond verdwenen.

Ook Rusland heeft de productie en export van olie verlaagd. Rusland en Saudi-Arabië worden gezien als leiders van de OPEC+. De Russische vicepremier Alexander Novak verklaarde woensdag nog dat de olieprijzen op een goed niveau liggen en dat de oliemarkt in balans is.