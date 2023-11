Britse regering gaat uitkeringen en pensioenen verhogen

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt gaat zowel de uitkeringen als de pensioenen verhogen. De uitkeringen zullen met 6,7 procent stijgen, evenveel als het inflatiecijfer van september.

Voor de 5,5 miljoen Britse huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, komt dat neer op een gemiddelde stijging van 470 pond, omgerekend 540 euro per jaar. Britse gepensioneerden gaan er nog meer op vooruit. De staatspensioenen worden 8,5 procent hoger, wat neerkomt op ruim duizend euro extra per jaar.

Hunt maakte de plannen woensdag bekend in het Lagerhuis in de traditionele Herfsttoespraak die de Britse minister van Financiën elk jaar houdt. Hij kondigde verder aan dat de accijns op alcohol wordt bevroren tot augustus 2024. Verder gaat de Britse regering de komende twee jaar 500 miljoen pond investeren in kunstmatige intelligentie.

De Britse economie zal dit jaar naar verwachting met 0,6 procent groeien. Eerder rekende het kabinet nog op 0,2 procent economische krimp. De stijging van het bruto binnenlands product zal volgend jaar juist lager uitpakken met 0,7 procent, terwijl eerder 1,8 procent groei werd voorspeld.