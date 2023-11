Britse waakhond: reclame Toyota onverantwoordelijk voor milieu

De Britse reclamewaakhond heeft een advertentie voor een nieuwe vierwielaangedreven Toyota verboden omdat de autofabrikant “onverantwoordelijk gedrag” ten aanzien van het milieu zou promoten.

De zaak draait om een betaalde post op Facebook en een posteradvertentie van de nieuwe Toyota Hilux pick-up. Op de beelden is te zien hoe een rij SUV’s in een stofwolk van de weg af rijdt, voordat ze op een geasfalteerde weg uitkomen. Daarmee wilden de Japanners de sterke prestaties van de Hilux in het terrein demonstreren.

Volgens een klacht bij de Advertising Standards Authority (ASA) wordt zo “gedrag getolereerd dat schadelijk is voor het milieu.” De ASA vindt dit terecht, ondanks Toyota’s verweer dat het “zich inzet voor veranderingen in het milieu” en ondanks een toelichting op de introductie van hybride en elektrische auto’s.

“De advertenties keurden het gebruik van voertuigen goed op een manier die geen rekening hield met de impact ervan op de natuur en het milieu”, stelt de waakhond in een uitspraak.