Britse werkloze moet na anderhalf jaar verplicht aan de slag

De Britse regering gaat strengere eisen aan uitkeringen stellen. Werklozen die na anderhalf jaar nog steeds geen baan hebben gevonden, moeten verplicht aan de slag.

De Britse minister van FinanciĆ«n Jeremy Hunt heeft dit woensdag bekendgemaakt. “Na de pandemie hebben we nog steeds ruim 7 miljoen volwassenen, studenten niet meegerekend, die niet werken. Terwijl een miljoen vacatures niet opgevuld kan worden,” zei Hunt in de jaarlijkse Herfsttoespraak in het Britse parlement.

Als werkzoekenden na achttien maanden nog geen baan hebben gevonden, zal de overheid van hen verlangen dat ze deelnemen aan “een verplichte tewerkstelling”. Wie weigert om dit zes maanden te doen, verliest zijn uitkering.