Brussel akkoord met overname G-Star door Amerikanen

De Amerikaanse investeerder WHP mag het Nederlandse jeansmerk G-Star overnemen, oordeelt de Europese Commissie. De dagelijkse leiding van de Europese Unie verwacht dat de deal geen problemen zal opleveren voor de concurrentie op de markt voor modewinkeliers.

WHP kondigde in september aan een meerderheidsbelang te nemen in G-Star, dat in 1989 werd opgericht in Amsterdam door Jos van Tilburg. Hij houdt een deel van de aandelen in het bedrijf. Ook het huidige bestuur blijft onder de hoede van WHP het modemerk leiden. De bedrijven maakten niet bekend welk geldbedrag er met de overname is gemoeid.

G-Star verschoof zijn aandacht de afgelopen jaren steeds meer naar de onlineverkoop van kleding. Samen met WHP wil topman Rob Schilder het merk sneller laten groeien op de internationale markt.

Ten tijde van de coronacrisis had G-Star het zwaar. Zo ging de Zweedse tak van het bedrijf in 2020 failliet en kreeg het bedrijf in de Verenigde Staten en Australiƫ uitstel van betaling.