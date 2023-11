Europees Parlement blokkeert halvering bestrijdingsmiddelen

Het Europees Parlement heeft het voorstel verworpen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Daardoor is deze belangrijke bouwsteen van de verduurzamingsplannen van de Europese Commissie, de zogeheten Green Deal, van de baan.

De commissie wil het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verminderen omdat die mogelijk de gezondheid schaden. Sommige ongedierte- en onkruidverdelgers zouden mogelijk kankerverwekkend zijn of de ziekte van Parkinson kunnen veroorzaken. Bovendien zijn ze slecht voor de soortenrijkdom in de Europese natuur, die er toch al beroerd aan toe is. Van bijvoorbeeld de neergang van bijen en andere bestuivers heeft ook de landbouw last.

Maar de plannen werden de inzet van een felle strijd tussen links, dat de nieuwe regels niet gauw streng genoeg vond, en rechts, dat ze wilde afzwakken om boeren en het omringende bedrijfsleven niet in het nauw te brengen. De machtige christendemocraten, die de grootste fractie vormen in het Europees Parlement, wisten de voorstellen uiteindelijk zo te verdunnen dat onder meer de groenen ze helemaal niet meer wilden steunen.