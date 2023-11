Fietsendealers verwachten weinig problemen na bankroet Qwic

Eigenaren van een e-bike van Qwic hoeven zich niet te veel zorgen te maken over reparaties aan de fietsen na het faillissement van het Amsterdamse merk. Onderdelen van de fietsen zijn namelijk afkomstig van grote leveranciers die deze kunnen blijven leveren, laten dealers weten. Daarmee verschilt de situatie sterk van die rond het bankroet van VanMoof, dat alle onderdelen van zijn elektrische fietsen in eigen beheer ontwierp.

“Bijna alle fietsfabrikanten maken zelf hun ontwerp voor een frame, maar werken met bestelbare en uitwisselbare onderdelen”, legt Rutger Kuiper van Urban E-bikes in Amsterdam uit. De officiĆ«le verkoper van Qwic-fietsen heeft nog weinig bezorgde vragen gekregen over het faillissement.

“Bij VanMoof lagen de kaarten wat anders, omdat daar onderdelen in zaten die moeilijker te krijgen waren. Maar Qwic-onderdelen kan ik gewoon krijgen”, vult Peter Hoens van Bike Center Cuijk aan. Zo komen de elektrische onderdelen zoals de motor van de e-bikes van het Chinese Bafang, dat ook veel onderdelen voor andere fietsen levert.

Over garantiegevallen is nog wel onduidelijkheid bij fietsendealers.”In principe zit daar bij onderdelen twee jaar garantie op bij de fabrikant”, zegt Hoens. Maar hij heeft nog geen duidelijkheid van bijvoorbeeld Bafang over de garantie op de onderdelen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Fietsenwinkels zeggen van Qwic-vertegenwoordigers te hebben gehoord dat er waarschijnlijk een doorstart komt. “Maar niks is nog zeker, we moeten dus afwachten”, klinkt het bij Snoep Tweewielers in Nieuw-Beijerland. De curator van Qwic wil voorlopig niet ingaan op vragen van de media.

Het in 2006 opgerichte Qwic, dat in totaal zo’n 200.000 fietsen heeft verkocht, ging deze week failliet. Topman Taco Anema zei tegen Het Financieele Dagblad dat een navordering van 12 miljoen euro van de Douane de financiĆ«le problemen had verergerd. Ook kampte het bedrijf met een zwakkere markt voor e-bikes.