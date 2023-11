Fors hoger loon moet werk bagageafhandelaar toekomstbestendig maken

De lonen van bagageafhandelaars op Nederlandse luchthavens gaan vanaf volgend jaar met 33 procent omhoog. Dat zijn de Werkgeversvereniging Passagiers en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL) en vakbond FNV overeengekomen. Met die “forse stap” hopen werkgevers en bond dat de sector aantrekkelijk blijft om in te werken.

WPBL en FNV zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen, wat betekent dat de uitkomst nog wordt voorgelegd aan de leden. Gaan zij akkoord, dan gaan de lonen van de ongeveer 3500 medewerkers die vallen onder de cao vanaf 1 januari met gemiddeld 19 procent omhoog. In 2025 volgt nog een loonsverhoging, waardoor werknemers tegen die tijd gemiddeld 33 procent meer verdienen dan dit jaar.

Volgens Stijn Jansen, die namens de FNV onderhandelde, biedt dit akkoord medewerkers perspectief. “Veel mensen werken met plezier bij de afhandelbedrijven, maar het salaris bleef achter bij de inflatie. Dit onderhandelingsresultaat betekent enorme vooruitgang. Dat is ook nodig om de sector toekomstbestendig te houden.” Voorzitter namens WPBL Edwin van der Linden lijkt zich daarbij aan te sluiten. “Met deze forse stap willen we als sector aantrekkelijk zijn en blijven”, stelt hij.

FNV en CNV bereikten eerder dit jaar al een cao-akkoord voor het grondpersoneel van KLM. Onder die eigen cao vallen in totaal 15.000 medewerkers, die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in vertrekhallen te woord staan. Het onderhandelingsresultaat dat nu is bereikt, heeft betrekking op personeel van afhandelbedrijven als Swissport, Menzies en Viggo. Deze bedrijven hebben luchtvaartmaatschappijen als opdrachtgevers.