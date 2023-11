Topman UBS: ondergang Credit Suisse schadelijk voor Zwitsers imago

De ondergang van de grote bank Credit Suisse eerder dit jaar was schadelijk voor het imago van de financiële sector van Zwitserland en ook het imago van het land zelf. Dat heeft UBS-topman Sergio Ermotti gezegd op een bancair evenement in Zürich. Credit Suisse werd overgenomen door UBS om grotere schade aan het Zwitserse bankwezen te voorkomen.

Credit Suisse ging ten onder aan een reeks schandalen, financiële problemen en een vlucht van rekeninghouders. De tweede bank van Zwitserland werd in een hectisch weekend in maart onder enorme druk van de Zwitserse overheid gered door het grotere UBS. Bij die overname bood de overheid miljarden aan garanties tot ongenoegen van de Zwitserse bevolking en ook de politiek. UBS is inmiddels bezig duizenden banen te schrappen bij Credit Suisse als gevolg van de samenvoeging.

Ermotti sprak van een “pijnlijk langzame ondergang” van Credit Suisse met een “dramatisch einde”. Hij zei te begrijpen dat mensen zich afvragen wat er zou gebeuren als er een nieuwe crisis in de Zwitserse bankensector zou ontstaan. Ermotti zei ook dat Zwitserland meer moet doen om het toezicht op de bankensector te versterken en dat toezichthouders ook meer middelen moeten krijgen om sneller in te kunnen grijpen bij problemen en mismanagement door bankiers.