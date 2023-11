Wall Street gaat met koerswinsten Thanksgiving vieren

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Handelaren op Wall Street hebben donderdag een dagje vrij voor de viering van Thanksgiving Day en op koopjesfestijn Black Friday zijn de Amerikaanse aandelenmarkten een halve dag geopend. Bij de bedrijven konden chipconcern Nvidia, computerbedrijf HP en tractorbouwer Deere op aandacht van beleggers rekenen na bekendmaking van cijfers. Ook de oliesector stond in de schijnwerpers na het uitstel van de productievergadering van oliekartel OPEC+.

De Dow-Jonesindex ging met een plus van 0,5 procent op 35.273,03 punten de handelsdag uit. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 4556,62 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 14.265,86 punten.

Nvidia, een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie, behaalde afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet en versloeg ruimschoots de verwachtingen van analisten. Nvidia waarschuwde wel voor een negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de chipexport naar China en de omzetverwachting voor het lopende kwartaal stelde enigszins teleur. Het aandeel verloor 2,5 procent.

HP won 2,8 procent. De verkopen stonden in het afgelopen kwartaal opnieuw onder druk door de hoge inflatie. Ook gaf HP een voorzichtige verwachting af voor het huidige kwartaal. Het bedrijf rekent wel op een groei van de pc-markt in 2024.

Deere verloor ruim 3 procent aan waarde. De fabrikant van landbouwmachines presteerde afgelopen boekjaar beter dan kenners hadden voorzien, maar de winstverwachting voor het nieuwe jaar was een tegenvaller.

De vergadering van de OPEC+ is uitgesteld van zondag naar volgende week donderdag. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabiƫ en andere leden van de OPEC+ over een verdere verlaging van de olieproductie. De olieprijzen gingen daarop omlaag, al waren de verliezen wel een stuk minder dan eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 76,71 dollar en Brentolie kostte 1 procent minder op 81,58 dollar per vat.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0970 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.