Belegger HAL verhuist hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam

Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis, Van Wijnen en Ahrend zegt dit te doen, omdat veel van zijn bedrijven voornamelijk vanuit Nederland werken.

Vanaf april volgend jaar wil het beleggingsbedrijf de “plaats van feitelijke leiding” veranderen in Nederland. In een persbericht waarschuwt HAL Holding dat het bedrijf daarmee ook in Nederland winstbelasting moet gaan betalen. Ook geldt voor aandeelhouders een dividendbelasting van 15 procent, die in bepaalde gevallen verlaagd kan worden. HAL was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Naast de hoofdvestiging op Curaçao heeft HAL Holding ook een kantoor in Monaco. Beide plekken staan te boek als belastingparadijzen. Curaçao, dat geen belasting heft op winsten die bedrijven in het buitenland behalen, staat op een ‘grijze lijst’ van belastingparadijzen die de Europese Unie bijhoudt. Die landen moeten van Brussel werk maken van de strijd tegen belastingontwijking, anders komen ze op een zwarte lijst. Monaco heft geen belastingen op dividend.

De beleggingsmaatschappij ontstond in 1989 met de verkoop van Holland-Amerika Lijn. De opbrengst daarvan was belegd. Eind september had het investeringsvehikel van de havenfamilie Van der Vorm, een van de rijkste families van Nederland, beleggingen met een waarde van bijna 13,7 miljard euro.

HAL Holding kondigde ook het vertrek van bestuursvoorzitter Mel Groot aan. Hij was sinds 2003 lid van de raad van bestuur en werd daar elf jaar later voorzitter van. Jaap van Wiechen wordt zijn opvolger. Hij is sinds 2014 bestuurslid.