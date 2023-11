Chipbedrijf Besi koploper in licht hogere AEX-index

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine winst gesloten. De Europese beurshandel moest het doen zonder richting vanuit Wall Street omdat de Amerikaanse beurzen dicht zijn voor de viering van Thanksgiving. Chipbedrijf Besi was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak.

De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 762,32 punten. De MidKap ging ook 0,3 procent vooruit, tot 853,84 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen lieten plussen tot 0,3 procent optekenen.

Beleggers op Beursplein 5 verwerkten de onverwachte verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders. De PVV is met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer geworden. In zijn toespraak op de verkiezingsavond zei Wilders dat hij bereid is compromissen te sluiten om tot een regeerakkoord te komen.

Besi prijkte bovenaan de AEX met een plus van 2 procent, gevolgd door muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) en Shell die koerswinsten tot 1,8 procent noteerden. ING was de grootste daler met een min van 0,8 procent.

Chipmachinefabrikant ASML zakte 0,6 procent. ASML liet weten dat er zorgen zijn over de verkiezingsuitslag omdat een mogelijke beperking bij het inhuren van kennismigranten ernstige gevolgen kan hebben voor het bedrijf. De PVV en NSC hebben tijdens de verkiezingscampagne steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet.

In de MidKap waren maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en roestvrijstaalfabrikant Aperam aanvoerders met winsten tot 2,3 procent. Luchtvaartconcern Air France-KLM sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een verlies van 3,6 procent.

In Kopenhagen klom Novo Nordisk 1 procent. De Deense farmaceut gaat 2,1 miljard euro investeren om de productie in Frankrijk uit te breiden. Er is momenteel een enorme vraag naar afslankmiddelen van het concern.

De olieprijzen gingen verder omlaag doordat oliekartel OPEC+ zijn vergadering van zondag heeft uitgesteld tot volgende week donderdag. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabiƫ en andere leden van OPEC+ over een verdere verlaging van de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 76,13 dollar en Brentolie kostte 1 procent minder op 81,11 dollar per vat.

De euro was 1,903 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder.