CNV niet verbaasd over verkiezingsuitslag

Vakbond CNV zegt niet verbaasd te zijn over de grote winst van de PVV. “Met deze uitslag rekent de kiezer af met het beleid van de afgelopen jaren”, zegt voorzitter Piet Fortuin.

Dat het vertrouwen in de politiek zo laag is, is een “tendens die het CNV al jaren signaleert”, aldus Fortuin. De politieke partijen moeten volgens hem dringend werken aan een betere bestaanszekerheid voor miljoenen Nederlanders. “Alleen zo kan het vertrouwen in de politiek worden hersteld.”

Bijna een op de vier werkenden kan moeilijk rondkomen, blijkt uit eigen onderzoek, stelt CNV. De bond roept de winnende partijen dan ook op om te werken aan meer bestaanszekerheid. “De armoede is hoog onder veel Nederlanders. Werken moet weer lonen. Het verschil tussen bruto- en nettoloon moet kleiner worden.”