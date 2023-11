Duitsland heft grondwettelijke ‘rem’ op schulden opnieuw op

Duitsland schort zijn in de grondwet verankerde plafond voor schulden dit jaar opnieuw op. Het zal het vierde jaar op rij zijn waarin deze zogenoemde schuldenrem niet zal gelden. Minister Christian Lindner van Financiƫn kondigde tegenover Duitse media ook een aanvullende begroting aan.

Normaal gesproken is de Duitse regering bij wet verplicht om de begroting rond te krijgen zonder veel nieuwe schulden aan te gaan. Maar in crisissituaties mag Berlijn die beperking terzijde schuiven, zoals tijdens de coronapandemie en gigantische stijging van de energieprijzen.

De coalitie onder leiding van sociaaldemocraat Olaf Scholz kwam vorige week plots in grote begrotingsproblemen. Het grondwettelijk hof in Karlsruhe had geoordeeld dat de regering een bedrag van 60 miljard euro, dat voorheen bestemd was voor het coronabeleid, niet mocht overhevelen naar een speciaal klimaatfonds.

De verschuiving van het miljardenbedrag naar een apart beheerd fonds, los van de federale begroting, zorgde er juist voor dat de liberaal Lindner kon blijven voldoen aan de schuldenrem. Nu dit door het oordeel van het hof niet meer kon, moest hij ineens extra miljarden als schulden op de begroting zetten.