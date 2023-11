IEA: helft investeringen oliebedrijven moet naar schone energie

De olie- en gasbedrijven moeten tegen 2030 de helft van hun investeringen besteden aan schone energie. Die oproep doet het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De adviesorganisatie dringt er bij de olie- en gasproducenten ook op aan om “de waarheid” onder ogen te zien tijdens de COP28, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties die volgende week wordt gehouden in Dubai.

“De olie- en gasindustrie wordt geconfronteerd met een moment van de waarheid op de COP28 in Dubai. Nu de wereld lijdt onder de gevolgen van een steeds erger wordende klimaatcrisis, is doorgaan met de normale gang van zaken noch sociaal, noch ecologisch verantwoord”, aldus Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.

Het IEA dringt er bij de producenten van fossiele brandstoffen op aan een “cruciale keuze” te maken tussen het verergeren van de klimaatcrisis of het helpen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. “Om het doel van nuluitstoot in 2050 te bereiken, wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, moet het olie- en gasverbruik tegen 2050 met meer dan 75 procent zijn afgenomen”, waarschuwt het IEA.

Hoewel de olie- en gassector verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de wereldwijde energievoorziening, is de sector volgens het IEA op zijn best een “marginale kracht” geweest in de transitie naar schone energie. De organisatie schat dat olie- en gasbedrijven momenteel verantwoordelijk zijn voor slechts 1 procent van de investeringen in schone energie wereldwijd.