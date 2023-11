Kadaster: woning met hoog energielabel vaker en duurder verkocht

Er worden steeds meer woningen verkocht met een hoog energielabel, constateert het Kadaster na onderzoek. Een hoog label leidt bovendien tot een hogere gemiddelde verkoopprijs van een woning. Het tegenovergestelde is juist het geval wanneer woningen een laag energielabel hebben.

Zo werden er volgens het Kadaster in de eerste maanden van 2020 ruim 8500 woningen met een energielabel A verkocht. In het tweede kwartaal van dit jaar gaat het om 10.400. De verkoop van woningen met een F- dan wel G-label liep juist terug. In het eerste kwartaal van 2020 constateert het Kadaster nog 5700 transacties, tegen 4000 in het tweede kwartaal van 2023.

Het Kadaster meldt daarbij dat het prijsverschil tussen het hoogste en laagste energielabel flink is opgelopen. Ook in het eerste kwartaal van 2020 was er al sprake van een verschil tussen energielabel A en G, namelijk van 60.000 euro. Maar inmiddels wordt er fors meer betaald voor woningen met een hoge duurzaamheidsscore. Het verschil is daardoor opgelopen tot maar liefst 140.000 euro.

De prijzen van koopwoningen zijn begin dit jaar wel wat gedaald, merkt het Kadaster op. Die daling was het sterkst bij woningen met energielabel F en G. Het Kadaster vindt het “opvallend” dat de prijzen van appartementen die groter zijn dan 80 vierkante meter het sterkst dalen. Met name als deze een energielabel F of G hebben. Kleine appartementen met een hoog energielabel zijn daarentegen minder gevoelig voor prijsverandering.