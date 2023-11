Martijn van Haaster benoemd tot nieuwe directeur NAM

Martijn van Haaster wordt met ingang van volgend jaar de nieuwe directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat heeft olieconcern Shell bekendgemaakt, dat voor de helft eigenaar is van de NAM. Van Haaster volgt Johan Atema op die sinds 2018 aan het roer stond van de olie- en gasproducent.

Van Haaster werkt sinds 1996 voor Shell in verschillende operationele, technische en commerciĆ«le functies. Hij neemt de leiding over van de NAM, drie maanden nadat de gaskraan in Groningen werd dichtgedraaid. Het besluit om te stoppen met het oppompen van gas is genomen vanwege de aardbevingsrisico’s en het leed dat inwoners is aangedaan.

De aanstaande directeur noemt het “een uitdaging om in het huidige maatschappelijke speelveld de juiste balans te vinden tussen de zorgen en wensen van diverse belanghebbenden en daarnaast een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de energievoorziening van Nederland”.