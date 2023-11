Meer dan 15.000 restaurants in Duitsland dreigen om te vallen

Steeds meer horecabedrijven in Duitsland kampen met financiële problemen en door de terugkeer van hogere btw-tarieven dreigen nog meer bedrijven problemen te krijgen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Dat zegt informatiedienstverlener Crif op basis van een analyse van 120.000 bedrijven.

Half november liepen meer dan 15.000 restaurants, cafés en snackbars het gevaar niet meer aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, ofwel 12,6 procent van de onderzochte bedrijven. In augustus bedroeg dat percentage nog 11,9. In januari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronopandemie, was het aantal nog 12.662 ofwel 10,7 procent.

De voor prijsstijgingen gecorrigeerde omzet ligt flink onder het niveau van 2019. Bij bars daalde de omzet in vier jaar tijd met 34,5 procent. Ook hadden horecagelegenheden moeite om nieuw personeel te vinden. Voor voeding in de horeca verlaagde de Duitse overheid het btw-tarief naar 7 procent. Vanaf januari 2024 worden restaurants weer met 19 procent belast.