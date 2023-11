Novo Nordisk stopt miljarden in Franse fabriek voor afslankmiddelen

De Deense farmaceut Novo Nordisk gaat 2,1 miljard euro investeren om de productie in Frankrijk uit te breiden. Er is momenteel een enorme vraag naar afslankmiddelen van het concern, dat daar bijna niet aan kan voldoen. De Franse president Emmanuel Macron zal de investering later donderdag officieel bekendmaken.

De investering zou gaan naar een fabriek in Chartres, een stad ten zuidwesten van Parijs. Eerder dit jaar maakte Novo Nordisk bekend 130 miljoen euro te investeren in diezelfde locatie, ook om de productie uit te breiden. Momenteel werken er 1450 mensen in de fabriek.

Novo Nordisk is door populaire diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic razendsnel uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa. Beide medicijnen worden ook gebruikt als afslankmiddel sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk ze aanprezen op sociale media.

Door het succes kampt het bedrijf met grote productieproblemen. Eerder deze maand maakte Novo Nordisk al bekend om die reden meer dan 6 miljard dollar (zo’n 5,5 miljard euro) te investeren in een nieuwe fabriek.