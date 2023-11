OESO: waarde goederenhandel G20-landen krimpt opnieuw

De waarde van de goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het derde kwartaal opnieuw gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook de groei van de dienstenhandel lijkt af te vlakken, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Na een daling in het afgelopen kwartaal daalden de export en import van de groep van negentien belangrijkste industrielanden en de Europese Unie in het derde kwartaal met respectievelijk 1,2 en 2,1 procent. Dat komt volgens de OESO door de aanhoudende economische vertraging in vooral Oost-Azië en Europa.

De goederenexport in de Europese Unie daalde met 1,5 procent en met ruim 2 procent in Duitsland en Frankrijk. De daling werd grotendeels veroorzaakt door lagere verkopen van machines en transportmiddelen. In China daalde de export met 6,1 procent, deels door lagere verkopen van machines en staalproducten. Noord-Amerika trotseerde de trend en liet een herstel van de export zien, vooral in de Verenigde Staten, dankzij de aanhoudende sterke handel in de automobiel- en energiesector.

De schattingen van de OESO wijzen verder op een vlakke groei van de G20-handel in diensten in het derde kwartaal, vergeleken met het voorgaande kwartaal. De dienstenexport en -import zijn in het derde kwartaal naar schatting met slechts 0,1 en 0,2 procent gegroeid, na de groei van respectievelijk 1,1 en 1 procent in het tweede kwartaal van 2023.