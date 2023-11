Pricewise: vooral jongeren willen overstappen van zorgverzekering

Ruim de helft van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar wil overstappen van zorgverzekering. In de leeftijdscategorie van 40 jaar en ouder heeft ongeveer een derde van de Nederlanders deze intentie, meldt prijsvergelijker Pricewise. Ondanks die intentie stapt uiteindelijk maar een klein aantal daadwerkelijk over naar een andere zorgverzekeraar.

Zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat gemiddeld 8 procent daadwerkelijk overstapt. Dat is mogelijk te verklaren doordat mensen boven de 40 jaar nauwelijks overstappen. Dit komt vaak door de verwachte of onverwachte zorg die zij nodig denken te hebben. Ook geven veel mensen aan dat overstappen te veel tijd en moeite kost en dat het te ingewikkeld is.

In het overstapseizoen van november 2022 tot februari 2023 wisselden 1,5 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dat is 8,2 procent van alle verzekerden. Daarmee lag het overstappercentage opvallend hoger dan in de voorafgaande jaren. Tussen 2013 en 2022 schommelde het overstappercentage tussen 6 en 7 procent.

Het verschil in premie is volgens Pricewise ook dit jaar weer erg groot. Tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering zit in 2024 ruim 400 euro verschil in de jaarkosten. Bovendien zijn de premies van 2023 gemiddeld bijna 7 procent gestegen. Dit betekent dat je gemiddeld 144 euro meer per jaar betaalt.

“De zorgpremie stijgt al jaren flink. Dat komt bovenop alle andere dingen die duurder zijn geworden. Dat is op zichzelf dus al een goede reden om te kijken of je hogere premie kunt mijden door over te stappen”, aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise. Hij geeft daarbij wel aan dat alle zorgverzekeringen duurder zijn geworden.