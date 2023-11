Prosus op kop in vlakke AEX, ING en ABN AMRO onderaan

Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De techinvesteerder profiteerde van koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en klom 0,8 procent. De banken ING en ABN AMRO stonden daarentegen onderaan, met verliezen van rond de 1,5 procent.

Op de Amsterdamse beurs verwerkten beleggers de verrassende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de laatste prognose is de PVV van Geert Wilders met 37 zetels de grootste partij van Nederland geworden. De PVV wil onder meer een bindend referendum houden over het verlaten van de Europese Unie. Ook wil Wilders dat Nederland zich terugtrekt uit de internationale klimaatafspraken en de immigratiestroom flink terugdringt. In zijn toespraak op de verkiezingsavond zei Wilders wel dat hij bereid is compromissen te sluiten om tot een regeerakkoord te komen. Het is dus niet duidelijk welke beleidsplannen hij zou kunnen uitvoeren.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 760,22 punten. De MidKap daalde licht tot 851,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen 0,1 procent. Wall Street blijft donderdag de hele dag dicht vanwege Thanksgiving.

Beleggers hielden daarnaast de olieprijzen in de gaten. De olieprijzen staan onder druk doordat oliekartel OPEC+ zijn vergadering van zondag heeft uitgesteld tot volgende week donderdag. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabiƫ en andere leden van OPEC+ over een verdere verlaging van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 76,64 dollar en Brentolie kostte 0,7 procent minder op 81,40 dollar per vat.

Shell (plus 0,7 procent) toonde wat herstel ondanks de aanhoudende daling van de olieprijzen. Het olie- en gasconcern verloor een dag eerder nog dik 2 procent. In Londen steeg BP 1,2 procent en in Parijs klom TotalEnergies 0,9 procent.

Exor won 0,1 procent. Het investeringsbedrijf liet weten iets meer dan 13 miljoen aandelen in te trekken. Dat komt neer op 5,6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Exor is het investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabrikant Fiat.

In Kopenhagen klom Novo Nordisk 0,7 procent. De Deense farmaceut gaat 2,1 miljard euro investeren om de productie in Frankrijk uit te breiden. Er is momenteel een enorme vraag naar afslankmiddelen van het concern, dat daar bijna niet aan kan voldoen.

De euro was 1,0897 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder.