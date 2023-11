Tesla-topman Musk noemt gevolgen Zweedse staking ‘krankzinnig’

Topman Elon Musk van Tesla heeft donderdag zijn stilzwijgen doorbroken over de stakingen bij de elektrische autofabrikant in Zweden. In een bericht op X, waarvan hij ook eigenaar is, verklaarde Musk dat het “krankzinnig” is dat de Zweedse stakingen de leveringen van nieuwe Tesla’s in het land dreigen te blokkeren.

Zweedse postmedewerkers zijn begin deze week gestopt met het bezorgen van post en pakketten naar Tesla-werkplaatsen in Zweden. Ze voegen zich daarmee bij monteurs en havenmedewerkers die staken tegen de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Tesla weigert namelijk een collectieve loonovereenkomst met de monteurs te tekenen.

Volgens de Zweedse zakenkrant Dagens Industri zou de staking van de postmedewerkers ervoor kunnen zorgen dat er geen nieuwe Tesla’s de weg op kunnen gaan. Dat komt doordat de kentekenplaten voor nieuwe auto’s die worden uitgegeven door de Zweedse Transportorganisatie, alleen via postbedrijf Postnord worden afgeleverd. En juist bij dat bedrijf wordt gestaakt. Volgens een woordvoerder van de Zweedse Transportorganisatie is het bureau verplicht om Postnord te gebruiken op grond van een aanbestedingscontract voor alle overheidsinstanties in het land.

Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden voor het eerst hun werk neer. Daar kwamen havenmedewerkers bij, die uit sympathie voor de monteurs het laden en lossen van Tesla-auto’s in Zweden blokkeerden.

Naast metaalarbeidersvakbond IF Metall hebben negen andere vakbonden ‘steunmaatregelen’ aangekondigd. Ondanks deze maatregelen is de impact van de stakingen volgens Zweedse media tot nu toe beperkt gebleven. IF Metall heeft Tesla ervan beschuldigd systematisch stakingsbrekers te gebruiken. Ook zou Tesla de acties in de havens omzeilen door nieuwe auto’s over de weg naar Zweden te vervoeren.

In het Zweedse arbeidsmarktmodel is bijna 90 procent van alle Zweedse werknemers via collectieve arbeidsovereenkomsten gegarandeerd van standaardlonen en arbeidsvoorwaarden. Volgens IF Metall heeft Tesla de vakbond laten weten geen collectieve arbeidsovereenkomst te ondertekenen, omdat het bedrijf “dat nergens ter wereld doet”.