Trafigura-dochter koopt failliete tankterminal in Rotterdam

Een dochteronderneming van grondstoffenhandelaar Trafigura koopt een tankterminal in de Rotterdamse haven die eerder dit jaar failliet was gegaan. Impala Terminals, zoals het dochterbedrijf heeft, belooft 90 miljoen tot 100 miljoen euro te investeren in de nog in aanbouw zijnde HES Hartel Tankterminal.

De uit vijftig tanks bestaande terminal voor de overslag van brandstoffen ging in januari failliet toen het complex nog in aanbouw was. De opening stond eigenlijk gepland voor 2019, waarna olie- en gasconcern BP de terminal zou gaan gebruiken. Maar de coronapandemie zorgde voor vertraging en veel extra kosten.

Impala had in een veilingproces het beste bod. Trafigura boekte dankzij de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne een recordwinst over boekjaar 2022 van 7 miljard dollar, doordat de handel in olie veel opleverde. De investering in infrastructuur moet meer rendement voor de lange termijn opleveren in vergelijking met de zeer sterk schommelende resultaten uit grondstoffenhandel.

Topman Sjoerd Bazen van Impala noemt de terminal een “sterke en strategisch gelegen faciliteit” in de voor brandstoffenhandel belangrijke regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Volgens het bedrijf levert de terminal ongeveer zeventig nieuwe banen op in de regio Rotterdam.