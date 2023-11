Turkse rente verder omhoog naar 40 procent

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie aan te pakken. De rente werd met 5 procentpunt opgeschroefd tot 40 procent. Het was de zesde verhoging op rij. De rentestap viel hoger uit dan verwacht. Economen gepolst door persbureau Bloomberg gingen uit van een verhoging met 2,5 procentpunt. In oktober ging de rente ook al met 5 procentpunt omhoog.

De Turkse centrale bank begon in juni onder leiding van de nieuwe gouverneur Hafize Gaye Erkan al aan een koerswijziging van het monetaire beleid. Toen werd de rente voor het eerst in lange tijd verhoogd om de inflatie te bestrijden.

In de afgelopen jaren verlaagde de centrale bank juist de rente ondanks de snel oplopende inflatie. Dat kwam doordat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan van mening was dat hogere leenkosten de inflatie zouden aanjagen in plaats van afremmen, en druk uitoefende op het beleid van de centrale bank. Na zijn verkiezingswinst van dit voorjaar beloofde hij echter een traditioneler financieel en monetair beleid te gaan voeren.

Door die eerdere renteverlagingen liep de inflatie in Turkije vorig jaar op tot 85 procent. Hoewel de inflatie wel is afgenomen, bedraagt die nog altijd ruim 60 procent. De zogeheten reƫle rente, ofwel de rente gecorrigeerd voor de inflatie, is ondanks de forse renteverhoging daardoor nog altijd flink negatief. Wel ligt de rente nu boven de inflatieprognose van de centrale bank van 36 procent voor 2024.

Eerder op de dag hield de Zweedse centrale bank de rente ongewijzigd op 4 procent. De Riksbank hield daarmee voor het eerst een rentepauze na acht renteverhogingen op rij. Die pauze kwam onverwacht. Economen hadden gerekend op een verdere verhoging. De Riksbank sluit zich daarmee aan bij de centrale banken van de Verenigde Staten, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, die eerder al besloten de rentetarieven niet nog verder te verhogen. De Zweedse centrale bank hield wel de deur open voor een nieuwe renteverhoging, indien de inflatie hardnekkiger blijkt dan gedacht.