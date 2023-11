Aandacht voor koopjesfestijn Black Friday op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht onder meer uit naar het koopjesfestijn Black Friday. Op die dag doen vooral veel Amerikanen inkopen voor de feestdagen en proberen retailers ze met kortingsacties naar hun winkels te lokken. Ook in Europa stunten steeds meer bedrijven rond Black Friday met hun prijzen. Beleggers zijn vooral benieuwd in hoeverre de hoge inflatie de koopbereidheid van consumenten heeft aangetast, waardoor ze mogelijk voorzichtiger zijn met het doen van grote uitgaven.

De beurshandel verloopt verder waarschijnlijk opnieuw rustig. De belangrijke Amerikaanse beurzen waren donderdag gesloten vanwege Thanksgiving en zijn op Black Friday slechts een halve dag open. De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,7 en 0,6 procent door verliezen bij de Chinese techbedrijven en vastgoedondernemingen.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, sloot de Nikkei 0,5 procent hoger. In Japan liep de kerninflatie, exclusief de prijzen voor verse voedingsproducten, in oktober op tot 2,9 procent. De gemiddelde prijsstijging ligt daarmee voor de negentiende maand op rij boven de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan. Ook bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in november opnieuw is gekrompen.

Marel liet weten een ongevraagd en niet-bindend overnamevoorstel te hebben ontvangen. De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines gaf verder geen details over de mogelijke koper en de hoogte van het bod. Ook is het niet zeker dat het voorstel tot een daadwerkelijk bod op het bedrijf zal leiden. Wel stelt Marel dat grootaandeelhouder Eyrir Invest, die bijna een kwart van de aandelen bezit, een mogelijk officieel bod zal aanvaarden.

Ook HAL staat in de belangstelling. De beleggingsmaatschappij is van plan zijn hoofdkantoor van CuraƧao naar Rotterdam te verhuizen. HAL waarschuwt dat het daarmee ook in Nederland winstbelasting moet gaan betalen. Ook geldt voor aandeelhouders een dividendbelasting van 15 procent. HAL kondigde ook het vertrek van bestuursvoorzitter Mel Groot aan. Jaap van Wiechen wordt zijn opvolger.

De euro was 1,0906 dollar waard, tegen 1,0903 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 76,47 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 81,44 dollar per vat.