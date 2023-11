Consumentenbond: Klarna en Riverty rekenen te snel extra kosten

Betaaldiensten Klarna en Riverty zadelen klanten te snel op met extra kosten als rekeningen niet worden betaald. Dat stelt de Consumentenbond.

Klanten die via Riverty hun rekening niet op tijd betalen, klagen bij de belangenvereniging voor consumenten dat zij geen aanmaningen ontvangen. In plaats daarvan krijgen ze volgens de bond een zogenaamde ‘vierde’ herinneringsbrief” toegestuurd waarbij meteen incassokosten in rekening zijn gebracht.

Riverty en Klarna bieden klanten de mogelijkheid om na een aankoop pas later te betalen. Riverty was voorheen actief onder de naam Afterpay.

Riverty zegt dat het wel eerst herinneringsmails stuurt, maar dat die mogelijk in de spambox van de klanten terechtkomen. Consumenten bestrijden dat.

Klanten van Klarna hebben vooral problemen met oplopende rekeningen omdat bestelde producten niet kunnen worden geretourneerd. Dat gebeurt vooral bij volgens de Consumentenbond malafide dropshippers die geen mogelijkheid bieden om bestellingen te retourneren. Nadat een klant iets bij een Nederlandse webwinkel heeft besteld, plaatst deze de bestelling door bij een leverancier. Dropshippers opereren vaak vanuit China, dus het kan soms weken duren voordat een artikel arriveert.

Klarna laat in een reactie weten de problemen te onderzoeken en heeft inmiddels de samenwerking met een aantal webshops opgezegd.