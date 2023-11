Foxconn-oprichter doet niet mee aan presidentsverkiezingen Taiwan

Zakenman Terry Gou doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in Taiwan die in januari worden gehouden. Dat heeft de oprichter van het Taiwanese technologiebedrijf Foxconn, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, vrijdag bevestigd. Eerder meldde persbureau Bloomberg al op basis van bronnen dat de miljardair zich waarschijnlijk zou terugtrekken uit de verkiezingsstrijd.

“Ik kies ervoor mezelf op te offeren voor het algemeen belang. Dit is mijn uiterste toewijding aan mijn vaderland”, zei Gou in een verklaring. Zijn beslissing kwam minder dan vier uur voor de deadline om zich als onafhankelijk kandidaat te registreren.

Gou heeft jarenlang geprobeerd om president van Taiwan te worden. In 2019 stelde hij zich al kandidaat voor de nationalistische partij Kuomintang, maar die partij koos in de voorverkiezing voor een andere presidentskandidaat. In augustus dit jaar kondigde hij aan als onafhankelijke kandidaat een gooi te doen naar het presidentschap. Hij liet toen weten dat hij de oppositie wilde verenigen en ervoor wilde zorgen dat het eiland niet “het volgende Oekra├»ne” zou worden.

Hij beschuldigde de regerende Democratische Progressieve Partij (DPP) ervan Taiwan op de rand van oorlog te hebben gebracht door China tegen te werken. De Chinese overheid vindt dat Taiwan bij China hoort en ziet het eiland als een afvallige provincie.

De 73-jarige Gou was een van de vier kandidaten bij de verkiezingen. Hij heeft nog geprobeerd als tussenpersoon op te treden tussen de twee kandidaten van de belangrijkste oppositiepartijen. Maar die besloten na een ruzie tijdens een live-persbijeenkomst op donderdag toch ieder apart hun kandidatuur in te dienen. De strijd gaat nu tussen Hou Yu-ih van de Kuomintang, Ko Wen-je van de Taiwanese Volkspartij en Lai Ching-te van de DPP, die momenteel vicepresident is.