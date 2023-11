Hoogste rechter: Deliveroo moet zich aan cao houden

De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat Deliveroo-bezorgers onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen. Ook moet het maaltijdbezorgbedrijf, dat sinds november 2022 niet meer actief is in Nederland, met terugwerkende kracht pensioenpremies afdragen.

Deliveroo ging na het hoger beroep in december 2021 in cassatie bij de Hoge Raad en vond onder meer dat het bezorgen van maaltijden per fiets niet onder de noemer ‘vervoer van goederen over de weg’ zou moeten vallen. De rechter oordeelde van wel en vindt dat de kernactiviteit van het van oorsprong Britse bedrijf het bezorgen van maaltijden is.

De uitspraak van de hoogste rechter betekent dat de uitspraken van rechtbank en hof nu definitief zijn. De hoogste rechter oordeelde in een andere zaak in maart al dat bezorgers van Deliveroo werknemers zijn en geen zelfstandigen.