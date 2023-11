Klanten ING vanaf maart meer kwijt aan betaalrekening

Particuliere klanten van ING zijn vanaf maart iedere maand 50 eurocent meer kwijt voor hun betaalpakket. Veel zakelijke rekeninghouders gaan na de jaarwisseling meer betalen voor het onderzoek dat de bank doet om witwassen, terrorismefinanciering en fraude te voorkomen.

Voor particuliere klanten met bijvoorbeeld een OranjePakket met korting betekent dit dat ze maandelijks 3,20 euro betalen voor hun betaalpakket, terwijl dat nu 2,70 euro is. Bij zakelijke klanten ligt het aan de rechtsvorm van hun bedrijf of organisatie of ze meer moeten betalen voor het klantenonderzoek van ING. Het gaat om rechtsvormen die lastiger te onderzoeken zijn.

Voorbeelden zijn bv’s, co√∂peraties, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen. Ook zakelijke klanten met een commanditaire vennootschap moeten meer bijdragen aan het klantenonderzoek. Zij gaan hiervoor vanaf 1 januari 8,50 euro per maand betalen, in plaats van 7,50 euro nu.

ING zegt voortdurend te investeren in de betrouwbaarheid en veiligheid van de bankdiensten. Een deel van de extra kosten rekent via de tariefsverhoging door aan klanten.