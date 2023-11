Kleine uitslagen op New Yorkse aandelenbeurzen op Black Friday

De aandelenbeurzen in New York zijn op Black Friday niet ver van hun plek gekomen. De dag na Thanksgiving kent een verkorte handelssessie op Wall Street. De komende dagen zullen beleggers benieuwd zijn hoe winkelketens en webshops het hebben gedaan op de dag waarop veel Amerikanen inkopen doen voor de feestdagen.

De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 35.390,15 punten. De bredere S&P 500 won net geen 0,1 procent tot 4559,34 punten en techbeurs Nasdaq zakte juist 0,1 procent tot 14.250,86 punten.

Na een vrije dag vanwege Thanksgiving op donderdag verwerkten beleggers onder andere het besluit van Duitsland om een wettelijke ‘rem’ op te hoge overheidsschulden tijdelijk te negeren. Dat zorgde voor een daling van de waarde van staatsobligaties, waardoor het rendement op de schuldpapieren juist oploopt.

De Eindhovense chipfabrikant NXP steeg 0,2 procent na een publicatie van NRC. Volgens de krant had een Chinese hackersgroep ruim twee jaar lang toegang tot het computernetwerk van de in New York genoteerde onderneming. NXP deed in het jaarverslag over 2019 melding van de cyberinbraak, maar het was daarbij niet duidelijk hoe lang de hack had geduurd.

John Bean Technologies (JBT), een technologiebedrijf voor de voedingsmiddelenindustrie, steeg licht na overnamenieuws. Het concern heeft interesse in de IJslandse fabrikant van slachtmachines Marel en biedt 2,4 miljard euro. Marel, met grote Nederlandse vestigingen, won op de Amsterdamse beurs al een vijfde aan beurswaarde.

Beursgenoteerde cryptobedrijven wonnen aan waarde na de stijging van de bitcoin. Die bereikte het hoogste niveau sinds mei 2022. Cryptobeurs Coinbas eindigde bijna 6 procent hoger.

Een andere opvallende stijger was iRobot, dat 39 procent meer waard werd. Volgens mediaberichten is de Europese Commissie van plan de overname van de fabrikant van robotstofzuigers door Amazon goed te keuren. Met die deal is 1,7 miljard dollar gemoeid.

Nvidia zakte bijna 2 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de chipfabrikant klanten in China laten weten de lancering van een nieuwe AI-chip voor de Chinese markt uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2024. Het uitstel is volgens het bedrijf nodig om aan de strengere Amerikaanse exportregels te voldoen.

De euro steeg bijna 0,4 procent tot 1,0946 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 goedkoper op 75,26 dollar per vat. Brent-olie zakte 1,3 procent in prijs tot 80,31 dollar.