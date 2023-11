Nissan steekt miljarden in uitbreiding Britse autofabriek

Het Japanse autoconcern Nissan gaat zijn fabriek voor elektrische auto’s in het Britse Sunderland fors uitbreiden. Met de plannen is een investering van 2,3 miljard euro gemoeid.

Nissan gaat in de stad onder meer een nieuwe accufabriek opzetten en de productie van elektrische versies van de populaire Qashqai- en Juke-modellen opvoeren. Het Japanse concern produceert in Sunderland, waar ongeveer 6000 mensen werken, al de elektrische Leaf en de Juke en Qashqai-auto’s met verbrandingsmotor. De Qashqai was vorig jaar de best verkochte auto in Groot-Brittannië.

De Britse premier Rishi Sunak noemt de uitbreiding een “enorme blijk van vertrouwen in de Britse auto-industrie.” De plannen zijn voor hem een grote opsteker, omdat Sunderland een belangrijke rol speelde in het Brexit-referendum. Inwoners van de stad stemden met overweldigende meerderheid voor een vertrek uit de Europese Unie.

Eerder kondigde Jaguar Land Rover-eigenaar Tata Motors al aan om een ​​batterijfabriek ter waarde van 4,5 miljard euro te bouwen in Somerset. Ook BMW breidt uit in Engeland. Het Duitse concern gaat elektrische Mini-modellen produceren in de fabriek in Oxford.