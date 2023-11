Ontslaggolf op komst bij Britse banken

In de Britse bankensector is een nieuwe ontslaggolf aanstaande. Verschillende media melden dat bij Lloyds Banking 2500 banen dreigen te verdwijnen. Een dag eerder werd bekend dat Barclays in de kosten wil snijden en daarbij mogelijk 2000 arbeidsplaatsen schrapt.

Lloyds raadpleegt binnenkort medewerkers met verscheidene functies over de ingrepen, zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters. Het zou onder meer gaan om analisten en productmanagers. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen uiteindelijk hun baan verliezen. Volgende week zouden medewerkers geïnformeerd worden over de ingrepen.

De leiding van Lloyds hoopt uiteindelijk minder banen te hoeven schrappen, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant ontstaan er bij de reorganisatie ook zo’n 120 nieuwe functies.

Lloyds is een van de grootste banken van het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf “transformeert om ervoor te zorgen dat we meer voor onze klanten kunnen doen en de producten en diensten te leveren die zij nodig hebben”. Over het verdwijnen van arbeidsplaatsen weidt het bedrijf niet uit.

Reuters schreef eerder deze week dat Barclays 1 miljard pond (1,15 miljard euro) wil besparen. Leidinggevenden bij die bank zouden kijken naar verschillende voorstellen om de winstgevendheid op te voeren. Barclays weigerde commentaar.

Banken in het Verenigd Koninkrijk hebben, net als branchegenoten elders in de wereld, hun winst weten op te voeren na de reeks renteverhogingen die centrale banken hebben doorgevoerd. Maar bij beleggers leven ook zorgen over de gevolgen van fellere concurrentie tussen kredietverstrekkers om het spaargeld van consumenten. Daarbij zullen banken hun spaarrentes moeten verhogen, wat hun eigen rentebaten drukt.

Ook bij Rabobank zijn er plannen voor een reorganisatie. De Nederlandse bank onderzoekt manieren om te “vereenvoudigen” en “effici├źnter” te worden, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Of er banen gaan verdwijnen, kon het bedrijf nog niet zeggen.