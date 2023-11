Oud-staatssecretaris Wilma Mansveld treedt toe tot rvc Enexis

De voormalige staatssecretaris Wilma Mansveld is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Enexis. Dat heeft de netbeheerder vrijdag bekendgemaakt. Mansveld vult de vrijgekomen plek van de eerder dit jaar overleden Paul Rüpp.

Mansveld was van 2012 tot en met 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in kabinet Rutte II. Daarvoor was ze politiek actief voor de provincie Groningen, onder meer als gedeputeerde. Na haar tijd in Den Haag trok ze weer naar het noorden, waar ze momenteel directeur is van de Veiligheidsregio Groningen.