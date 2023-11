Slachtmachinemaker Marel schiet omhoog op Damrak na overnamebod

De fabrikant van slachtmachines Marel is vrijdag omhooggeschoten op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het IJslandse bedrijf, met veel werknemers in Nederland, ontving een bod van John Bean Technologies. Die Amerikaanse fabrikant van machines voor de voedingsmiddelenindustrie heeft 2,4 miljard euro over voor Marel.

Het aandeel van Marel sloot bijna 22 procent hoger. John Bean Technologies verklaarde dat de onderhandelingen nog in een eerste fase zitten en het niet zeker is of er daadwerkelijk een deal komt.

De algehele stemming op het Damrak was positief. De AEX-index eindigde 0,4 procent in de plus op 765,66 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 859,31 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

Bij de hoofdfondsen waren betalingsverwerker Adyen en de bank ABN AMRO de sterkste stijgers met plussen van respectievelijk 1,7 en 1,4 procent. Chiptoeleverancier ASMI (min 0,8 procent) was een van de weinige dalers en eindigde onderaan in de AEX.

Daags na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving is de handel doorgaans rustig, omdat de beurzen in New York maar een halve dag geopend zijn. Op die dag doen vooral veel Amerikanen inkopen voor de feestdagen en proberen retailers ze met kortingsacties naar hun winkels te lokken. Ook in Europa stunten steeds meer bedrijven rond Black Friday met hun prijzen.

Investeerder HAL steeg 2,7 procent na een handelsbericht. De waarde van alle beleggingen van HAL was in het derde kwartaal verder gestegen tot bijna 13,7 miljard euro. Ook kondigde HAL aan zijn hoofdkantoor van CuraƧao te verhuizen naar Rotterdam, omdat ook veel bedrijven in bezit van de belegger in Nederland zijn gevestigd.

Bayer zakte in Frankfurt 0,9 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s is pessimistischer over de vooruitzichten voor het chemie- en farmabedrijf door enkele tegenslagen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De euro steeg 0,2 procent ten opzichte van de dollar en kostte 1,0933 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 76,76 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 81,93 dollar per vat.