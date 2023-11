Voorzichtig begin Wall Street op verkorte sessie op Black Friday

De aandelenbeurzen in New York kwamen vrijdag amper in beweging aan het begin van de handelssessie. Amerikaanse beleggers waren donderdag vrij vanwege Thanksgiving en Wall Street is op Black Friday slechts een halve dag open. Op die dag doen veel Amerikanen inkopen voor de feestdagen en stunten de winkelbedrijven met hun prijzen om ze tot aankopen te verleiden.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd in hoeverre de hoge inflatie de koopbereidheid van consumenten heeft aangetast, waardoor ze mogelijk voorzichtiger zijn met het doen van grote uitgaven. Om de inflatie aan te pakken heeft de Amerikaanse centrale bank de rente flink verhoogd. Die staat nu op het hoogste niveau sinds 2001. Door die hogere leenkosten moeten Amerikaanse consumenten ook meer rente betalen voor de aflossing van hun aankopen met een creditcard.

De Amerikaanse National Retail Federation (NRF) voorspelt dat ruim 182 miljoen consumenten, meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking, tijdens het Black Friday-weekend in de winkels en online zullen shoppen. Dat zouden er 16 miljoen meer zijn dan vorig jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent op 35.338 punten. De brede S&P 500-index daalde een fractie tot 4555 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 14.241 punten.

Nvidia zakte 0,6 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de chipfabrikant klanten in China laten weten de lancering van een nieuwe AI-chip voor de Chinese markt uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2024. Het uitstel is volgens het bedrijf nodig om aan de strengere Amerikaanse exportregels te voldoen.

Amazon gaf 0,2 procent prijs. Werknemers van het Amerikaanse webwinkelconcern hebben op Black Friday in meerdere Europese vestigingen het werk neergelegd. Ze eisen meer loon en betere arbeidsomstandigheden. De koopjesdag is voor Amazon een van de drukste dagen van het jaar.

Best Buy ging een fractie omhoog. De elektronicaketen verlaagde eerder deze week zijn omzetverwachting voor het hele jaar, na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal. Het concern verklaarde daarbij dat consumenten vooral wachten op de aanbiedingen rond Black Friday.

De euro was 1,0928 dollar waard, tegen 1,0903 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 76,30 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 81,36 dollar per vat.