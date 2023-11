Damen Shipyards bouwt ‘ultramodern’ schip voor Portugese marine

Scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een opdracht gekregen van de Portugese marine voor het ontwerp, de bouw en uitrusting van een “ultramodern” multifunctioneel schip. Het is het eerste schip ter wereld dat oceaanonderzoek combineert met de inzet van drones, maakte het in Gorinchem gevestigde concern bekend.

Aan het project ging een Europees aanbestedingsproces vooraf. Het 107 meter lange schip is inzetbaar voor onder andere oceaanonderzoek, zoek- en reddingsacties, noodhulp en maritieme veiligheids- en marine-ondersteuningsoperaties. “Het schip zal daartoe onbemande drones en helikopters kunnen inzetten”, aldus Damen Shipyards.

Voor het oceaanonderzoek en de monitoringactiviteiten wordt het schip uitgerust met laboratoria en accommodatie voor wetenschappelijk personeel. “We zijn er trots op dat we geselecteerd zijn om dit spectaculaire schip voor de Portugese marine te bouwen”, zegt Arnout Damen, topman van het bedrijf. Hoeveel geld er is gemoeid met de deal is niet bekendgemaakt.