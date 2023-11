ING: helft beleggers denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert

Ongeveer de helft van de beleggers in Nederland denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen, meldt ING in zijn BeleggersBarometer, waarmee het maandelijks het sentiment onder beleggers peilt. Nog geen twee op de vijf (39 procent) denken dat het rendement vergelijkbaar is.

Volgens de onderzoekers zijn ruim zes op de tien beleggers niet van plan om met hun beleggingen een verschuiving te maken naar investeringen met een meer duurzaam karakter. Bijna een kwart heeft dit al wel gedaan. Ook geven vier op de tien beleggers aan geen rekening te houden met duurzaamheid met betrekking tot beleggingen in de fossiele brandstofsector. “Beleggingskansen in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken worden door de meerderheid wel gezien (66 procent) en worden door een kwart benut”, aldus ING.

Uit de peiling komt ook naar voren dat twee op de vijf beleggers verwachten dat het conflict in het Midden-Oosten, dat begin oktober escaleerde, verder escaleert met impact op veel beurzen. De overige beleggers voorzien geen of weinig effect op de beurs, hoe het conflict zich ook ontwikkelt. Ruim vier op de vijf beleggers (83 procent) wijzigen volgens ING hun strategie niet naar aanleiding van de oorlog.

De maandelijkse peiling is gebaseerd op een volgens ING representatieve steekproef onder ruim 400 Nederlandse particuliere beleggers.