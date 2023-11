Petrobras gaat fors meer investeren in oliewinning

Het Braziliaanse semi-staatsolieconcern Petrobras gaat fors meer investeren in het oppompen van olie, maar wil ook meer overnames gaan doen om te groeien. Ook steekt het bedrijf miljarden extra in groene projecten. Het concern trekt hier de komende vijf jaar in totaal 102 miljard dollar (94 miljard euro) voor uit, 31 procent meer dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het gaat om het grootste investeringsplan van Petrobras sinds 2015. “Vroeger zag je een bedrijf zonder toekomst, dat er niet in slaagde te investeren en exorbitante dividenden uitkeerde in vergelijking met zijn sectorgenoten”, stelde topman Jean Paul Prates in een toelichting. “Nu zullen we de olieactiviteiten voortzetten, maar met één oog op de toekomst gericht”, zei hij, daarbij verwijzend naar investeringen in hernieuwbare energie en waterstof.

Het bedrijf wil 11,5 miljard dollar investeren in duurzame projecten. Die worden echter als minder winstgevend beschouwd dan de hoofdactiviteit van Petrobras, het winnen van olie uit gigantische velden in de diepe wateren van de Atlantische Oceaan. Voor het oppompen van olie trekt het concern 73 miljard dollar uit.

Prates staat onder groeiende druk van de Braziliaanse overheid om de brandstofprijzen in het land te verlagen. Ook moet hij de strategie van het bedrijf beter afstemmen op de inspanningen van president Luiz Inácio Lula da Silva om de inflatie te bestrijden en de economie te stimuleren. De private investeerders van de oliegigant eisen intussen dat Prates gefocust blijft op de winstgevendheid, waarbij hij geen extra schulden aangaat.