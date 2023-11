Schiphol vindt nieuwe topman in Van Oord

Schiphol heeft in Pieter van Oord een opvolger gevonden voor de tijdelijke topman van de luchthavengroep, Ruud Sondag. Hij komt over van de maritiem dienstverlener Van Oord, bekend van bijvoorbeeld baggerklussen en het leggen van kabels voor windparken op zee. Het is de bedoeling dat Van Oord vanaf juni volgend jaar de leiding geeft aan de Schiphol Group.

De raad van commissarissen van Schiphol zegt dat bij de keuze voor Van Oord zijn visie op de verduurzaming van de luchtvaartsector zwaar meewoog. Daarnaast heeft hij volgens de commissarissen veel ervaring in een “complexe, operationele sector”.

Pieter van Oord stond sinds 2008 aan de leiding van het familiebedrijf Van Oord, waarbij hij zijn oom Koos opvolgde. Onder zijn leiding verbreedde de in Rotterdam gevestigde baggeraar zich naar een bredere maritiem dienstverlener, stelt het bedrijf. Van Oord is lid van de raad van toezicht van het Nationale Park De Hoge Veluwe en president-commissaris bij Stadion Feijenoord.

De huidige topbestuurder Sondag legt zijn functie in maart al neer, waarna financieel directeur Robert Carsouw een aantal maanden interim-topman van Schiphol zal zijn. Sondag loste in november vorig jaar de opgestapte Dick Benschop af als eindverantwoordelijke van de luchthaven. Benschop vertrok na een chaotische zomer door personeelstekorten.

Schiphol krijgt steeds meer kritiek vanuit de maatschappij, onder andere om de geluidshinder voor omwonenden en de milieubelasting van het vliegverkeer. “Schiphol is een voornaam knooppunt voor de Nederlandse en internationale mobiliteit. Ik realiseer mij dat die betekenis samen moet gaan met andere belangen, binnen en buiten de luchthaven”, stelt Van Oord in een verklaring.

Onlangs schortte demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) het besluit om Schiphol volgend jaar al te laten krimpen op na druk uit Brussel en Washington. Het bestuur van Schiphol was, in tegenstelling tot luchtvaartmaatschappijen, voorstander van die verlaging naar maximaal 460.000 vluchten per jaar.

Van Oord wijst Govert van Oord aan als nieuwe topman. De telg uit de zakenfamilie geeft nu leiding aan het bedrijfsonderdeel voor bagger- en infrastructuurklussen. “We zijn verheugd het leiderschap van het familiebedrijf over te kunnen dragen van de vierde naar de vijfde generatie”, meldt het bedrijf.