Topvrouw KLM: Van Oord is een vakkundig zakenman

KLM-topvrouw Marjan Rintel noemt Pieter van Oord zondag een vakkundig zakenman. Van Oord wordt de nieuwe topbestuurder van de Schiphol Group. “Hij heeft enorm veel bestuurlijke ervaring en is gewend te werken in een complexe operationele omgeving”, reageert Rintel op zijn benoeming.

De topvrouw zegt ernaar uit te kijken “met hem en alle andere belanghebbenden de toekomst van de Nederlandse luchtvaart vorm te geven”. “Schiphol is de brug tussen Nederland en de rest van de wereld die we als land nodig hebben om onze internationale ambities waar te maken.”

BARIN, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Nederland, is ook positief over de benoeming van Van Oord. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema spreekt van een verbinder uit een internationaal bedrijf met een scherpe focus op inkomsten en kosten. “We kijken uit naar een constructieve samenwerking”, zegt Fruitema.

Schiphol heeft in Van Oord een opvolger gevonden voor de tijdelijke topman van de luchthavengroep, Ruud Sondag. Hij komt over van de maritiem dienstverlener Van Oord, bekend van bijvoorbeeld baggerklussen en het leggen van kabels voor windparken op zee. Het is de bedoeling dat Van Oord vanaf juni volgend jaar leiding geeft aan de Schiphol Group. Volgens de raad van commissarissen woog de visie van Van Oord op verduurzaming van de luchtvaartsector zwaar mee in de keuze. Ook heeft hij volgens de commissarissen veel ervaring in een “complexe, operationele sector”.