Verzekeraar ASR bevestigt biedingen op onlinebank Knab

Verzekeraar ASR heeft meerdere biedingen ontvangen op Knab, een bank die het bedrijf samen met andere Nederlandse onderdelen van branchegenoot Aegon overnam. Na berichtgeving van Het Financieele Dagblad bevestigt ASR de strategische opties voor de onlinebank te onderzoeken.

Het is nog niet zeker dat ASR Knab ook echt zal verkopen, benadrukt het bedrijf. “Knab is een sterk merk en een integraal en strategisch onderdeel van ASR. Onderdeel van de strategie van ASR is om regelmatig de strategische opties te onderzoeken voor verschillende onderdelen van het bedrijf, waaronder Knab”, luidt de verklaring.

Knab ontstond in 2012 en profileert zich als bank voor zzp’ers. Eind 2022 had de bank 346.000 betalende klanten en bedroeg de nettowinst 32,2 miljoen euro.