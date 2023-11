VNO-NCW-voorzitter wil PVV niet vooraf diskwalificeren

Het is slecht om politieke partijen te snel te diskwalificeren, zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW over verkiezingswinnaar PVV. In het programma Buitenhof werd haar gevraagd of ze denkt dat de partij van Geert Wilders voor stabiliteit kan zorgen.

“Ik denk dat we absoluut moeten uitkijken dat we van tevoren mensen diskwalificeren. Kijk ook naar de BBB, die heeft voor provincies prima gedeputeerden geleverd”, zegt Thijssen. “En kijk ook naar het vorige kabinet. Dat was ook niet stabiel. Ik heb de afgelopen tijd ook meer moeten klagen dan mij lief is.”

Een van de grootste problemen voor ondernemers is volgens haar de instabiliteit van het regeringsbeleid. Uit een enquĂȘte van VNO-NCW bij de achterban zou blijken dat driekwart van het bedrijfsleven ontevreden is over het beleid van de afgelopen jaren.

“We hebben negen maanden geformeerd en vervolgens anderhalf jaar een kabinet gehad. Dat is ook waar ondernemers zich zorgen over maken, die instabiliteit”, zei Thijssen. Het signaal van de verkiezingen is volgens haar dat de vorige coalitie onvoldoende succes boekte bij het aanpakken van problemen.

Thijssen zei in het praatprogramma niets over de anti-migratiestandpunten van de PVV. Eerder benadrukten VNO-NCW en bedrijven als ASML en Philips dat buitenlands personeel nodig zal blijven, terwijl Wilders fors minder arbeidsmigranten in Nederland wil toelaten.