Aandacht voor verkoopcijfers winkelbedrijven op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de verkoopcijfers van winkelbedrijven tijdens de koopjesdagen Black Friday en Cyber Monday. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen Black Friday heeft vrijdag al voor fors meer extra pintransacties in Nederland gezorgd. Volgens betaalplatform iDEAL is een recordaantal van 7,1 miljoen betalingen verricht, vergeleken met 6,1 miljoen vorig jaar. Op Cyber Monday stunten veel webwinkels met extra aanbiedingen.

Post- en pakketbezorger PostNL moet de dagen na Black Friday ruwweg 2 miljoen pakketjes per dag afleveren, twee keer zoveel vergeleken met een normale dag. Op de dagen rond Black Friday kopen veel Nederlanders ook al met korting in voor Sinterklaas. In de eigen app waarschuwde het postbedrijf dat pakketten mogelijk later dan normaal worden afgeleverd, maar een woordvoerster benadrukte dat er momenteel geen vertragingen zijn.

In de VS ging het er vrijdag volgens zakenbanken juist wat rustiger aan toe vergeleken met voorgaande jaren. Volgens marktkenners deden veel Amerikaanse consumenten hun inkopen vorige maand al, omdat bedrijven toen ook al veel kortingen gaven.

Later in de week verschuift de aandacht naar inflatiecijfers uit Europa en de VS, die donderdag op het programma staan. In de eurozone zal de inflatie in november naar verwachting verder zijn afgekoeld tot het laagste niveau sinds juli 2021. In de VS komt een voor de Federal Reserve belangrijke graadmeter voor de inflatie naar buiten.

Op het Damrak komt Prosus woensdag met jaarcijfers. De techinvesteerder maakte eerder al voorlopige resultaten bekend.

De AEX-index koerst af op een licht lager begin van de nieuwe beursweek. De Aziatische beurzen gingen maandag omlaag. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden rond de 0,3 procent door koersverliezen in de Chinese vastgoedsector. In Tokio sloot de Nikkei 0,5 procent lager.

Verzekeraar ASR heeft meerdere biedingen ontvangen op Knab, een bank die het bedrijf samen met andere Nederlandse onderdelen van branchegenoot Aegon overnam. Na berichtgeving van Het Financieele Dagblad bevestigde ASR de strategische opties voor de onlinebank te onderzoeken. Het is nog niet zeker dat ASR Knab ook echt zal verkopen, benadrukte het bedrijf.

De euro was 1,0947 dollar waard, tegen 1,0933 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 74,90 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 79,97 dollar per vat.