Betaalbedrijf Adyen op kop in vlakke AEX, Shell onderaan

Adyen was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Adyen, dat de betalingen regelt voor veel grote internationale winkelbedrijven, profiteerde mogelijk van de koopjesdagen rond Black Friday. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen zorgde vrijdag al voor fors meer extra transacties in Nederland. Volgens betaalplatform iDEAL is een recordaantal van 7,1 miljoen betalingen verricht, vergeleken met 6,1 miljoen vorig jaar. Het aandeel Adyen won 2 procent.

Olie- en gasconcern Shell kampte met een aanhoudende daling van de olieprijzen en was met een min van 1,1 procent de grootste daler in de AEX. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 74,80 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 79,90 dollar per vat. Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de eerder uitgestelde OPEC-vergadering die donderdag wordt gehouden.

Beleggers kijken daarnaast uit naar inflatiecijfers uit Europa en de VS, die donderdag op het programma staan. In de eurozone zal de inflatie in november naar verwachting verder zijn afgekoeld tot het laagste niveau sinds juli 2021. In de VS komt een voor de Federal Reserve belangrijke graadmeter voor de inflatie naar buiten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 765,96 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 860,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen verloor 0,2 procent.

ASR won 0,8 procent. De verzekeraar bevestigde de strategische opties voor de onlinebank Knab te onderzoeken. Ook heeft het bedrijf meerdere biedingen ontvangen op Knab, een bank die het bedrijf samen met andere Nederlandse onderdelen van branchegenoot Aegon overnam. ASR benadrukte wel dat het nog niet zeker is dat de bank ook echt zal worden verkocht.

In de MidKap was speciaalchemiebedrijf Corbion (plus 5,5 procent) een opvallende stijger. Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s sloot de rij met een verlies van dik 3 procent, na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Marel steeg 2 procent. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines, met veel werknemers in Nederland, werd vrijdag ruim een vijfde meer waard. Die koerssprong volgde op de aankondiging dat de Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies een overnamebod overweegt van 2,4 miljard euro op Marel. Het is echter nog niet zeker of er daadwerkelijk een deal komt.

De euro was 1,0940 dollar waard, tegen 1,0933 dollar op vrijdag.