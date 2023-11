Bloomberg: TikTok-eigenaar schrapt honderden banen bij gametak

ByteDance is van plan honderden banen te schrappen bij zijn gametak Nuverse en zich volledig terug te trekken uit de gamesector. De Chinese eigenaar van het populaire videoplatform TikTok zal de gameprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn afwikkelen en bestaande gametitels mogelijk verkopen, meldde persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De plannen zullen mogelijk later op de dag worden aangekondigd.

De terugtrekking uit games door ByteDance zou een overwinning betekenen voor de grote Chinese concurrent Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is. De gamesector wordt gedomineerd door Tencent en zijn kleinere rivaal NetEase.

ByteDance heeft zijn ambities op het gebied van videogames na de coronapandemie al geleidelijk teruggeschroefd omdat het bedrijf er niet in is geslaagd marktaandeel van Tencent af te pakken. Het in Beijing gevestigde bedrijf overweegt daarbij Shanghai Moonton Technology te verkopen. In 2021 nam het bedrijf die Chinese ontwikkelaar en uitgever van videogames over voor 4 miljard dollar (zo’n 3,7 miljard euro).