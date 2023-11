Jeanine Holscher weg als topvrouw van winkelketen Blokker

Jeanine Holscher vertrekt begin volgend jaar als topvrouw van winkelketen Blokker. Ze wordt opgevolgd door de huidige inkoopdirecteur van Blokker, Pauline Boerman, maakte de onderneming bekend.

“Ondanks twee moeilijke coronaperiodes, gestegen huren, grondstoffenprijzen, energieprijzen en lonen, is Blokker nu zowel off- als online een sterke speler in de markt en daar ben ik Jeanine dankbaar voor”, zegt Blokker-eigenaar Michiel Witteveen in een toelichting. Het bedrijf heeft ruim 4000 medewerkers in dienst.

De taken worden de komende weken overgedragen en Boerman begint op 1 januari in haar nieuwe functie. Holscher blijft als aandeelhouder aan de Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, verbonden.

Witteveen gaf vorige maand aan dat Blokker geen verlies meer maakt. Mirage Retail Group nam in 2019 de toen verlieslatende keten over van de familie Blokker. “Wij kijken vooral naar de operationele resultaten, dat is voor Blokker dit jaar nul”, zei de topman eind vorige maand.

Hoewel consumenten door onder meer de hoge inflatie nu minder geld uitgeven aan spullen, draaien de winkels van Blokker volgens Witteveen erg goed. Mirage was ook de eigenaar van de inmiddels failliete Big Bazar.